ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني إيوان أرشيفا غنائيا كبيرا تكلل بالنجاح، نذكر من أعماله الفنية "قلبي سهران، ذنبي ايه، لبناني، أهلا وسهلا، أكبر كذابة، ولا في الأحلام، حبيبي الليلة العيد، أنا مأجز" وايضا "قول انشالله" الأغنية الشهيرة التي عادت منذ فترة وأصبحت تريند على مواقع التواصل الإجتماعي.
موقع الخليج 365 التقى بـ إيوان، وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، نذكر علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة المعتزلة أمل حجازي والفيديو الذي ظهرت فيه من دون حجاب، والمرحلة الأصعب التي مر بها في حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- إيوان لـ فضل شاكر: "أهلا وسهلا" وهكذا علّق على فيديو أمل حجازي بلا حجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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