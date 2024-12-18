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شكرا لقرائتكم خبر عن 31 قائدًا رياضيًا يشاركون في برنامج "سفراء الرياضة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت أكاديمية التواصل الحضاري التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري برنامجين تدريبيين، ضمن مشروع ”سفراء الرياضة“ الذي يقام بالتعاون مع معهد إعداد القادة والإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة الرياضة.
ويشارك بالمشروع 31 قائدًا من قيادات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية البارالمبية، بالإضافة إلى رؤساء ومديرين تنفيذيين من الاتحادات الرياضية.
ويشارك بالمشروع 31 قائدًا من قيادات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية البارالمبية، بالإضافة إلى رؤساء ومديرين تنفيذيين من الاتحادات الرياضية.
الإتكيت والبروتوكول الدولي
ويأتي البرنامج الأول بعنوان "الإتكيت والبروتوكول الدولي"، حيث تناول فن الاتصال الفعال الدولي، وفنون آداب الاتيكيت الدولي، وقواعد البروتوكول والمراسم الدولية، فيما جاء البرنامج الثاني بعنوان "استراتيجيات ومهارات الاتصال والتفاوض".
ويشتمل على مدخل إلى الاتصال والدبلوماسية، والاتصال الدبلوماسي والرأي العام، والاتصال الدبلوماسي والإعلام.
يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات التواصل الدبلوماسي لدى العاملين في وزارة الرياضة، ويأتي هذا المشروع ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين أكاديمية التواصل الحضاري ومعهد إعداد القادة بالوزارة.