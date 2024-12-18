31 قائدًا رياضيًا يشاركون في برنامج "سفراء الرياضة"

ويأتي البرنامج الأول بعنوان "الإتكيت والبروتوكول الدولي"، حيث تناول فن الاتصال الفعال الدولي، وفنون آداب الاتيكيت الدولي، وقواعد البروتوكول والمراسم الدولية، فيما جاء البرنامج الثاني بعنوان "استراتيجيات ومهارات الاتصال والتفاوض".ويشتمل على مدخل إلى الاتصال والدبلوماسية، والاتصال الدبلوماسي والرأي العام، والاتصال الدبلوماسي والإعلام.يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات التواصل الدبلوماسي لدى العاملين في وزارة الرياضة، ويأتي هذا المشروع ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين أكاديمية التواصل الحضاري ومعهد إعداد القادة بالوزارة.