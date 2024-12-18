اجتماع لمرجعيات كاثوليكية ورئيس مجلس الجنوب للبحث بإعادة إعمار أضرار ابرشيتي صور وبعلبك

عقد اجتماع ضم مرجعيات سياسية وروحية ومدنية لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في دارة الوزير السابق ميشال فرعون في الاشرفية، لمتابعة ما تم إقراره في اجتماع موسع سابق، بحثوا خلاله موضوع الدمار والاضرار التي لحقت بابرشيتي صور وقرى وبلدات القضاء وأبرشية بعلبك، وكيفية تعاون أجهرة الدولة في خدمة الكنيسة والنازحين من ابناء المناطق المدمرة.

وضم الاجتماع وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، والنائبين ميشال موسى، ملحم الرياشي، في حضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

وكان تخلل الاجتماع عرض عام للمستجدات السياسية والامنية، والتأكيد على ضرورة تحصين الجيش في المهام الموكلة اليه في تطبيق القرار 1701 في الجنوب وأيضا في الداخل وعلى الحدود الشمالية، بما يصون امن وسيادة واستقلال لبنان، مع أمل تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في سوريا. كما أملوا بانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني لاعادة اطلاق عمل المؤسسات الدستورية والاصلاحات الضرورية.

وثمن المجتمعون، في بيان "الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق عمل مجلس الجنوب ورئيسها حيدر في عملية كشف ومسح الأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في الجنوب وفي صور وقرى القضاء منذ وقف إطلاق النار تمهيدا لتوفير الإمكانات لإعادة الإعمار والترميم.

وتحدث راعي أبرشية صور المطران جورج اسكندر، مشددا على "أهمية إعادة إعمار المناطق المدمرة والمتضررة في ابرشية صور حفاظا على صيغة لبنان الرسالة في التنوع والعيش المشترك".

كما عرض راعي ابرشية طرابلس وسائر الشمال والمدبر البطريركي لأبرشية بعلبك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر للأضرار التي تعرضت لها ابرشية بعلبك ولواقع بلدات البقاع الشمالي واستضافتهم لأبناء البلدات المجاورة خلال الحرب.

ثم قام المعاون الابرشي في مطرانية صور الاب ريشار فرعون بعرض مفصل عن وضع أبناء الروم الكاثوليك في صور وقرى القضاء الذين نزحوا من بلداتهم وقد تعرضت أملاكهم وأرزاقهم للدمار والخراب، معددا الكنائس والأديرة التي أصيبت وتضررت.

من جهته، أبدى هاشم حيدر "استعداده لتلبية طلبات المساعدة، انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا الى "أن مجلس الجنوب يواصل عملية المسح في القرى المحررة، وهو سيقف الى جانب الأهالي، خصوصا الذين عادوا الى قراهم ومدهم بمتطلبات البقاء من مازوت للتدفئة إلى مساعدات مادية وعينية، كما الوقوف الى جانب أبرشية صور للروم الكاثوليك في الجهود التي تقوم بها على صعيد تقديم العون للناس".

وفي ختام العرض تم إطلاق المنصة التي سيتم من خلالها مسح وتوثيق الاضرار الناجمة عن العدوان، بهدف تنظيم آلية تعويض للاهالي، مشددين على أهمية التعويض لتثبيت وعودة الناس إلى أراضيهم وحفاظا على تاريخ العيش المشترك في الجنوب.