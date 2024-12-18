بو صعب ناقش مع السفير القطري تأمين المساعدات للنازحين وللمؤسسة العسكرية

ناقش نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، موضوع قرار وقف اطلاق النار وضرورة العمل لانجاحه.

كما ناقشا دور قطر الداعم للبنان والوقوف الى جانبه وتأمين المساعدات للنازحين وللمؤسسة العسكرية. وتم التطرق في خلال اللقاء، الى الوضع المستجد في سوريا والتزام قطر بتقديم انواع التسهيلات والمساعدات الى اللبنانيين كافة، حيث أثار بو صعب موضوع المسيحيين في سوريا وضرورة طمأنتهم خلال هذه المرحلة الانتقالية في سوريا، وقد تم وضع آلية للمتابعة في هذا الشأن.

كما شكر بو صعب قطر على الاهتمام اللافت والتعاون الكبير الذي ابدته في هذا السياق.