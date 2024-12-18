الامارات | الوحدة يعلن إقالة المدرب روني ديلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن إقالة المدرب النرويجي روني ديلا من تدريب «العنابي» وفقاً لبيان رسمي أصدره النادي.

وقال نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إنه: «تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إقالة المدير الفني النرويجي روني ديلا».

وأضافت: «سوف تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن مدرب الفريق الأول الجديد خلال الأيام المقبلة».

وكان «العنابي» قد تعاقد مع روني ديلا في يوليو الماضي خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش الذي رحل عقب نهاية عقده في الموسم الماضي وانتقل لتدريب نادي عجمان.

وجاءت إقالة المدرب النرويجي عقب خسارة الوحدة أمام الشارقة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس في لائحة الترتيب، بينما كان قد ودع كأس رئيس الدولة بخسارته أمام الوصل في دور الـ 16.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مدرب بني ياس السابق، السلوفيني داركو ميلانيتش، أبرز المرشحين لخلافة ديلا، حيث تفاضل شركة الوحدة بين العديد من الأسماء لتعيين مدرباً يقود الفريق حتى نهاية الموسم.