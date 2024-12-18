الامارات | مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور يعتمد تمديد فترة ولايته حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تمديد فترة ولايته الحالية لما بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028 سواء أقيمت أو لم تقم، مع اعتماد رؤية الاتحاد للفترة الأولمبية 2024-2028.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الذي عُقد أمس في دبي وترأسه راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد، إلى جانب جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب راشد بن مرخان بالحضور على أرض دولة الإمارات، مؤكداً على قيمة العمل الجماعي والتشاركية بين الأعضاء التي أثمرت عن إنجازات متتالية لرياضة الصقور ومقدراتها على الصعيد العالمي، ورسمت مساراً واضحاً لتلك الرياضة العريقة التي انطلقت من الإمارات إلى العالم لتنمو وتزدهر بصورة مستدامة وخطوات ثابتة.

وفي كلمة وجهها إلى الأعضاء أشار راشد بن مرخان إلى أن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وبفضل جهود مجلس إدارته أصبح نموذجاً للعمل المؤسسي على المستوى الدولي، مؤكداً دوره البارز من خلال الإسهام بفاعلية والتأثير المباشر في تعزيز المشهد الرياضي دولياً لرياضة رسخت حضورها وضاعفت نجاحاتها في الفترة الأخيرة.

وخلال مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اعتمد الحضور محاور رؤية الاتحاد بمنح الدول الأعضاء حق استضافة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي الرياضات وسباقات الصقور والمزمع إقامتها شهر ديسمبر من العام المقبل 2025 وفقاً للمعايير والاشتراطات التي سوف يتم تحديدها لاحقاً.