طلاب الجامعة اللبنانية في القرى الحدودية ناشدوا الادارة اعفاءهم من رسم التسجيل

ناشد طلاب الجامعة اللبنانية في القرى الحدودية إدارة الجامعة "التعاطف مع واقعهم الصعب جراء الحرب التي أرخت في ظلها المدمر والدامي على المنطقة الحدودية بخاصة ولبنان بعامة، واعفاءهم من دفع رسم التسجيل نظراً لقدراتهم المادية المحدودة وذلك من قبيل تقديم الدعم لهم للإستمرار بتحصيل علومهم الجامعية".

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