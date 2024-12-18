الامارات | رونالدو يشتري طائرة نفاثة بـ240 مليون ريال سعودي.. "الأسرع في العالم" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي التي تتتع بمزايا خاصة ومواصفات استثنائية.

وذكر موقع "360" بأن الطائرة من طراز (Gulfstream G650) وتقدر قيمتها بـ 240 مليون ريال سعودي، وتعتبر من أسرع الطائرات النفاثة في العالم إذ تمتاز بمدى يصل إلى 7500 ميل.

وتحتوي مقصورة الطائرة على 3 غرف معيشة، وتستوعب نحو 19 راكباً، وتحمل شعار “CR7” وصورة من احتفالاته بتسجيل الأهداف.

يذكر أن رونالدو يتقاضى في النصر السعودي 3.5 مليون جنيه استرليني أسبوعياً وفقاً لصيفة "ديلي ميل" البريطانية.