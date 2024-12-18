شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، السفيرة النروجية في لبنان هيلدا هارالدستاد، على "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع انتفاء أسباب النزوح، وعلى تحويل المساعدات التي يتلقونها إلى الداخل السوري".
وكان قد جرى البحث في مجمل التطورات الإقليمية واللبنانية خلال اللقاء بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل خلال لقائه سفيرة النروج: لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع انتفاء اسباب النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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