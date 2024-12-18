باسيل خلال لقائه سفيرة النروج: لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع انتفاء اسباب النزوح

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، السفيرة النروجية في لبنان هيلدا هارالدستاد، على "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع انتفاء أسباب النزوح، وعلى تحويل المساعدات التي يتلقونها إلى الداخل السوري".

وكان قد جرى البحث في مجمل التطورات الإقليمية واللبنانية خلال اللقاء بين الجانبين.