شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يستقر عند 3790 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 استقر سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، 3790 جنيها للبيع، و3770 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2526.75 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر واستقر سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30320 جنيها للبيع، و30160 جنيها للشراء.