شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الطبية»: إعفاء العضو المنتدب من منصبه وتعيينه رئيسا تنفيذيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية، أمس، بإعفاء عضو مجلس الإدارة الصيدلي عبد العزيز عمر خوجه من منصب العضو المنتدب وتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، وإنهاء تكليفه على الإدارة التنفيذية، على أن يسري هذا القرار من تاريخه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن، خوجه، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 2005م ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال إدارة وتشغيل الصيدليات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن، خوجه، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 2005م ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال إدارة وتشغيل الصيدليات.