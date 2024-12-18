الاقتصاد

«المجتمع الطبية»: إعفاء العضو المنتدب من منصبه وتعيينه رئيسا تنفيذيا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية، أمس، بإعفاء عضو مجلس الإدارة الصيدلي عبد العزيز عمر خوجه من منصب العضو المنتدب وتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، وإنهاء تكليفه على الإدارة التنفيذية، على أن يسري هذا القرار من تاريخه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن، خوجه، حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 2005م ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال إدارة وتشغيل الصيدليات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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