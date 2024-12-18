الخليج اليوم .. كشفت عن هويته وجنسيته.. السعودية تعدم أجنبيا هرب الكوكايين المخدر إلى المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بحق أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة وكشفت عن هويته وجنسيته.

وفي البيان قالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم القتل تعزيرا بحق أكيم علا سونكامي لاوال (نيجيري الجنسية) لإقدامه على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة.

ووفقا لوزارة الداخلية، ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وأفادت بأنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني أكيم علا سونكامي لاوال يوم الثلاثاء 17 ديسمبر بمنطقة المدينة المنورة.

وأكدت الوزارة حرص المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم.

وحذرت في بيانها كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.