شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز إيواء والان نبدء بالتفاصيل

توثيق الجرائم الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، معظمهم من الأطفال، في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء، على تجمع للفلسطينيين في محيط مدرسة تؤوي مئات النازحين بحي الدرج شرق مدينة غزة.وفي شمال قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على جباليا وبيت لاهيا وحي الزيتون.ترافق ذلك مع استمرار عملية نسف وحرق المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تكثيف جيش الاحتلال استهدافه المدارس التي تؤوي النازحين وبخاصة في شمال قطاع غزة، وذلك خلال الفترة بين 10 - 16 ديسمبر 2024.



وسجّل المرصد على نحو غير مسبوق، استهداف 7 مدارس في 7 أيام، 3 منها تؤوي نازحين؛ في مدينة غزة - شمالًا - كما قصف مدرسة عويضة في بيت حانون، شمال شرق القطاع، ومدرسة أحمد عبدالعزيز في خان يونس - وسط - ومدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا).

بالإضافة إلى قصفه وإحراقه مدرسة في بيت لاهيا - شمالًا - وطرد النازحين منها.

كما نسفت قوات الاحتلال مبان في شمال القطاع، ومبنى البلدية في دير البلح واقترفت مجازر في مخيم النصيرات وخيام النازحين في خان يونس.

2018 انتهاكًا في غزة

وبلغ مجموع المجازر التي اقترفها الاحتلال في الفترة المذكورة 26 مجزرة، كما بلغ عدد الجرائم على مدى 7 أيام 2018 انتهاكًا شمل كل المناطق الفلسطينية.



ويأتي استهداف المدارس بهدف ترويع النازحين الذين لاذوا بها بغية تهجيرهم قسريًا من أماكنهم.في الوقت الذي أصدرت فيه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 66 أمرًا بالتهجير القسري لمناطق أخرى في القطاع شمل 87% من غزة، وتضم 150 حيًا سكنيًا، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والذي أكد أن 80% من القطاع لا يزال خاضعًا لهذه الأوامر.وسجّل مرصد المنظمة 272 شهيدًا في قطاع غزة على مدى الأيام السبعة الماضية، و845 جريحًا.فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 16 ديسمبر 2024، 45840، وبلغ عدد الجرحى 113212.