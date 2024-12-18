شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال المتعددة» توقع عقدا لتصميم وبناء نادي رياضي في «كافد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة الأعمال المتعددة عقدا مع شركة لجام للرياضة لتصميم وبناء وتشطيب نادي رياضي في مركز الملك عبدالله المالي (كافد).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة النادي الرياضي، (10%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ويتضمن العقد: الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
وأفادت بأن مدة العقد 7 أشهر.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة النادي الرياضي، (10%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ويتضمن العقد: الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
وأفادت بأن مدة العقد 7 أشهر.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025م.