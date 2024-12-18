الاقتصاد

«الأعمال المتعددة» توقع عقدا لتصميم وبناء نادي رياضي في «كافد»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة الأعمال المتعددة عقدا مع شركة لجام للرياضة لتصميم وبناء وتشطيب نادي رياضي في مركز الملك عبدالله المالي (كافد).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تتجاوز قيمة النادي الرياضي، (10%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ويتضمن العقد: الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
وأفادت بأن مدة العقد 7 أشهر.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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