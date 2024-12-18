شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي»: إطلاق متجر إلكتروني لقطع غيار المعدات الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻵﻟﻲ اﻟﺳﻌودي المتجر الإلكتروني والذي يضم أكثر من 20,000 منتج لقطع غيار المعدات الثقيلة والشاحنات والتيربو.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يوفر المتجر الإلكتروني قناة جديدة تتيح لعملائها إمكانية تصفح المنتجات وشرائها بكل سهولة مع خيار التوصيل إلى أي موقع دون الحاجة لزيارة الفروع.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية المركز الآلي السعودي لتعزيز مبيعاته من خلال القنوات المتعددة والتي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر كفاءة وراحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يوفر المتجر الإلكتروني قناة جديدة تتيح لعملائها إمكانية تصفح المنتجات وشرائها بكل سهولة مع خيار التوصيل إلى أي موقع دون الحاجة لزيارة الفروع.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية المركز الآلي السعودي لتعزيز مبيعاته من خلال القنوات المتعددة والتي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر كفاءة وراحة.