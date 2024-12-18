شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا هبطت إنفيديا رغم تقديرات وصول قيمتها لـ4 تريليونات دولار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط سهم "إنفيديا" بنسبة 1.2% مواصلا هبوطه مع تزايد حذر المستثمرين من أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي غذى صعوده قد يتراجع أو ينتشر بين المنافسين حيث انخفض السهم عن أعلى مستوى قياسي له في نوفمبر بينما ساهمت تصريحات "مايكروسوفت" و"جوجل" في تباطؤ نمو الإنفاق علاوة على الشائعات حول تأخير الإنتاج والمنافسة المتزايدة من "أمازون" و"برودكوم"، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. تراجع إنفيديا انخفضت أسهم شركة صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي بنحو 12% عن أعلى سعر إغلاق قياسي لها عند 148.88 دولار في أوائل نوفمبر.

حققت شركة إنفيديا صعودًا سريعًا إلى القمة من شركة شرائح تستخدم في المقام الأول لألعاب الفيديو إلى مورد رائد عالميًا لرقائق الذكاء الاصطناعي حيث تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في عام 2024، حلت إنفيديا مكان شركة "آبل" باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم وفي أوائل نوفمبر حلت محل شركة "إنتل" وعلى الرغم من ذلك يعتقد المحللون أن إنفاق الذكاء الاصطناعي سيستمر في الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا قيمة أبل في وقت سابق من هذا العام، لكن السهم ينزلق منذ ذروته. تجاوز القيمة السوقية قال المحلل دان إيفز من شركة "ويدبوش" في مذكرة الأسبوع الماضي للعملاء إنه يتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" 4 تريليون دولار في عام 2025.

ولكن بعد إغلاقها القياسي في نوفمبر بدأت أسهم إنفيديا في الانخفاض بعد أن أشارت تصريحات من مايكروسوفت وجوجل إلى أن إنفاقهما على الذكاء الاصطناعي سينمو بوتيرة أبطأ في المستقبل.

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وأثارت شائعات ارتفاع درجة الحرارة مع أحدث خوادم بلاكويل للذكاء الاصطناعي مخاوف من المزيد من التأخير في زيادة الإنتاج مما أدى إلى انخفاض الأسهم أكثر.

حتى أحدث تقرير أرباح ضخم لشركة إنفيديا والذي تجاوز توقعات المحللين المتفائلين المرتفعة بالفعل لم يفعل الكثير لمساعدة مسار السهم.

وبالإضافة إلى مشاكل إنفيديا، أعلنت هيئة المنافسة الصينية الأسبوع الماضي أنها أطلقت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في عملية استحواذ إنفيديا على شركة تكنولوجيا الشبكات "ميلانوكس" مقابل 7 مليارات دولار. منافسة على أشدها وفي الوقت نفسه، تشتد المنافسة حيث قالت "أمازون" في أوائل ديسمبر إنها تبني حاسوبًا فائقًا بخوادمها الجديدة ورقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تأمل أن تصبح بديلاً قابلاً للتطبيق لشركة إنفيديا. قالت شركة برودكوم في أحدث تقرير أرباح لها أن الصفقات مع شركات الحوسبة الضخمة لتزويدها برقائق الذكاء الاصطناعي ستجلب ما يصل إلى 90 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما يؤدي إلى ارتفاع سهمها مقارنة بسهم إنفيديا ليتجه في الاتجاه المعاكس على الرغم من رؤية محللين بأن نجاح برودكوم لن يأتي على حساب إنفيديا.

اقرأ أيضاً: «إنفيديا» تحافظ على زخم الأسهم بصعودها 25% وتقترب من مستوى قياسي فواتير ضخمة للذكاء الاصطناعي لا تزال فواتير الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى ترتفع إلى مبالغ هائلة على الرغم من المخاوف من أن الشركات لم تشهد بعد عائدًا ملموسًا على استثماراتها.

تضاعفت النفقات الرأسمالية لشركة مايكروسوفت تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 20 مليار دولار في أحدث تقرير ربع سنوي لها بينما ارتفعت نفقات "ميتا" بنسبة 36٪ إلى 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

قفزت النفقات الرأسمالية لشركة "جوجل" بنسبة 63٪ إلى 13 مليار دولار.

في الوقت نفسه، يستخدم 4٪ فقط من العاملين في الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي يوميًا، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب مؤخرًا ونقلته بلومبرج . مخاوف المستثمرين وقال المحلل ساميك تشاترجي من "جيه بي مورجان" في مذكرة للمستثمرين إن المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي "تبدو بلا أساس" لكنه أقر بأن "عام 2024 من المرجح أن يكون الذروة من حيث النسبة المئوية للزيادة".

وفي حين ارتفع إنفاق أكبر الشركات على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 57٪ في عام 2024، فمن المرجح أن يرتفع بنسبة 30٪ في عام 2025 و 25٪ في عام 2026، حسب تقديرات تشاترجي.