شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يوصي بشراء أسهم وتخصيصها لبرنامج «حوافز الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة بنك الرياض، اليوم، بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى (7,500,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية: بتمويل عملية الشراء من موارد البنك الذاتية.
وأضافت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.167%.
وأفادت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى أنها ستستوفي شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع الحسابات الخارجي للبنك. كما سيتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاشرافية.
ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية: بتمويل عملية الشراء من موارد البنك الذاتية.
وأضافت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.167%.
وأفادت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى أنها ستستوفي شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع الحسابات الخارجي للبنك. كما سيتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاشرافية.
ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.