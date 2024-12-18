شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يوصي بشراء أسهم وتخصيصها لبرنامج «حوافز الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.