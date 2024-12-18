شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مسك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، اليوم، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة القادمة لمدة أربع سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-17 الموافق 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-17 الموافق 2025-01-17.
وتتضمن الشروط: أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وما يرتبط بها من مهام وإجراءات وإعلانات. مع استيفاء المرشح لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما ورد بمعايير العضوية في مجلس الإدارة.
أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وما يرتبط بها من مهام وإجراءات وإعلانات. مع استيفاء المرشح لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما ورد بمعايير العضوية في مجلس الإدارة.
مع الالتزام بما يلي:
أولاً: تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة موقع من مقدم الطلب حسب إخطار الترشيح.
ثانياً: تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق) بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية.
ثالثاً: تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) بعد تعبئته وتوقيعه.
رابعاً: تقديم صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة ، أو جواز السفرللأفراد والسجل التجاري للشركات.
خامساً: مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-17 الموافق 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-17 الموافق 2025-01-17.
سياسة ومعايير الترشح
وتتضمن الشروط: أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وما يرتبط بها من مهام وإجراءات وإعلانات. مع استيفاء المرشح لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما ورد بمعايير العضوية في مجلس الإدارة.
أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وما يرتبط بها من مهام وإجراءات وإعلانات. مع استيفاء المرشح لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما ورد بمعايير العضوية في مجلس الإدارة.
مع الالتزام بما يلي:
أولاً: تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة موقع من مقدم الطلب حسب إخطار الترشيح.
ثانياً: تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق) بعد تعبئته باللغتين العربية والإنجليزية.
ثالثاً: تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) بعد تعبئته وتوقيعه.
رابعاً: تقديم صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة ، أو جواز السفرللأفراد والسجل التجاري للشركات.
خامساً: مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.