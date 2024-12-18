شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 ينخفض إلى 3775 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4314.25 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3954.75 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، 3775 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3235.75 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2516.75 جنيه للبيع، و2510 جنيهات للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، إلى: 2157.25 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30200 جنيه للبيع، و30120 جنيها للشراء.