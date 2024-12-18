انت الان تتابع خبر خلال افتتاح "المستشفى الكويتي".. أحد افراد الحمايات يعتدي على مواطنين في البصرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع الفيديو، فإن أحد افراد الحمايات قام بسحب أحد المواطنين من "ياقة قميصه"، فيما تعالت أصوات النساء في المكان ضد تصرف الحماية.

وتعد هذه الحالة هي الثانية، بعد اعتداء حماية وزير الكهرباء على الصحفيين قبل أيام.



فيما نفى المتحدث باسم الوزارة سيف البدر "ما تم تداوله من اعتداء حماية وزير الصحة صالح الحسناوي على مواطنين أمام المستشفى الكويتي الجراحي في البصرة"، مبينا ان "الوزير لم يصطحب اي فرد من افراد الحماية خلال الافتتاح".

ودعا البدر "وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نشر الأخبار دون التأكد من صحتها".