انت الان تتابع خبر "خطأ غير مقصود".. المتحدث باسم الخارجية الامريكية يتهم العراق بمسألة ارتكبتها إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوجه احد الصحفيين، الى ميلر بالسؤال عن الصحفي الامريكي الإيراني رضا زاده، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في ايران، وما اذا كان لدى الولايات المتحدة أي رد فعل.



وخلط ميلر بين العراق وايران خلال الإجابة على السؤال، وقال: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن رضا فالي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في العراق – أو في إيران، معذرةً".

وأضاف: "نحن ندين بشدة هذا الحكم وندعو إلى إطلاق سراحه الفوري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران، لقد قمعت الحكومة الإيرانية مرارا وتكرارا حرية الصحافة من خلال التهديدات والترهيب والاعتقالات والاعترافات القسرية واستخدام العنف ضد الصحفيين في ،يران. ونذكّر مواطني الولايات المتحدة بالتحذير الموجود على موقعنا الإلكتروني منذ سنوات وسنوات: لا تسافر إلى إيران بسبب خطر الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الأمريكيين".

