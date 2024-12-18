ميقاتي وصل إلى تركيا في "زيارة دولة"

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى تركيا في "زيارة دولة"، يجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ويضم الوفد اللبناني المرافق لميقاتي الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: السياحة وليد نصار، الطاقة والمياه وليد فياض، البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.
وقد وصل الرئيس ميقاتي الى مطار ايسينبوا في انقرة وانتقل من هناك الى القصر الرئاسي حيث سيكون في استقباله اردوغان وتقام له مراسم الاستقبال الرسمية.
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