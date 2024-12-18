قائد الجيش التقى أبي رميا وشربل مسعد ووفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، ثمّ النائب شربل مسعد وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.
كما استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
كذلك استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور على رأس وفد مرافق بحضور محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر وتناول البحث شؤونًا عامة.
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