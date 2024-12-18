شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة طفيفة لأسعار الذهب في السوق العالمي.. اعرف مستواها الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب عالميًا من أدنى مستوى لها في أسبوع ليجذب المعدن بعض المشترين الطامحين إلى الحصول على ملاذ آمن في ظل تغيرات سوقية مرتقبة، وفق ما أوردت منصة إم آي ترايد.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2662 دولارا للأوقية بارتفاع 0.05 % حيث لم يشهد المعدن تغيرًا كبيرًا على خلفية تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المشجع لشهر نوفمبر والذي أعقب تقرير مؤشر مديري المشتريات للخدمات القوي في الولايات المتحدة الصادر عن إس آند بي. لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟ يمكن أن يُعزى الارتفاع إلى بعض عمليات إعادة التمركز قبل حدث رئيسي محفوف بالمخاطر من جانب البنوك المركزية على الرغم من أنه من المرجح أن يظل محدودًا حيث يختار المتداولون انتظار نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحاسم الذي يستمر يومين.

اقرأ أيضاً: هدوء حذر بأسواق الذهب قبيل اجتماع الفائدة الأخير في عام 2024

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس وأن يتبنى موقفًا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن ثم، سيظل التركيز منصبا على بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية والتي تشمل ما يسمى بالمخطط النقطي وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع. الدولار الأمريكي والذهب ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما يزيد عن 107 قبل أن يتراجع إلى 106.77 بانخفاض 0.10 % بعد أن جاءت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي مخيبة للآمال.

وسيبحث المستثمرون عن إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي والذي سيؤثر على أسعار الدولار الأمريكي في الأمد القريب ويوفر زخما اتجاهيا جديدا لسعر الذهب.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تحقق قفزة جديدة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وفي الوقت نفسه، تظل احتمالات تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أقل تيسيراً داعمة لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار وينبغي أن تبقي على المعدن الأصفر غير المدر للعائدات. إلى ماذا يحتاج سعر الذهب؟ يحتاج الذهب إلى تجاوز الحاجز القوي 2664 دولارًا للأوقية حتى يتمكن نشاطه التداولي من السيطرة في المدى القصير.

من الناحية الفنية، قد يواجه أي تحرك صعودي لاحق عقبة بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي حول منطقة 2,664-2,666 دولار التي تم لمسها يوم الاثنين قبل منطقة 2,677 دولار.

ومن شأن القوة الدافعة صعوديًا أن تسمح لسعر الذهب باستعادة الرقم المستدير 2,700 دولار وقد يمتد التحرك الصعودي اللاحق إلى أعلى مستوى شهري حول منطقة 2,726 دولار والتي من المرجح أن يستأنف الذهب مساره الصعودي فوقها.