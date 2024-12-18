شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم اللغة العربية.. "الطرق" توضح أنواع الخطوط باللوحات الإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

كود الطرق السعودي

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للطرق أنواع الخطوط المعتمدة للافتات الإرشادية في كود الطرق السعودي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مبينة أن خط النسخ يُستخدم في كل اللافتات الإرشادية باستثناء منطقة المدينة المنورة، التي تعتمد "خط المدينة".وكانت الهيئة العامة للطرق قد أطلقت مؤخرًا كود الطرق السعودي الذي يوحد المعايير الخاصة بالطرق، بما في ذلك الخطوط المعتمدة.حيث يعد الكود في المرحلة الاسترشادية والتي تنتهي بنهاية العام الحالي 2024م، فيما سيكون الكود ملزم على الجهات الحكومية ابتداءً من الأول من يناير القادم 2025م، على أن يكون ملزم على القطاع الخاص ابتداءً من أول شهر يونيو لعام 2025م.