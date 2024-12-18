بالصور- نسرين طافش تتألق بإطلالة شتوية رائعة.. وسعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها بلوك شتوي بغاية الأناقة، فقد إرتدت سترة من الفرو، مع شورت أسود قصير، وجوارب عالية شفافة، وإنتعلت حذاء أسود بكعب عالٍ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها

وحملت نسرين حقيبة يد من دار أزياء Christian Dior، وصل سعرها إلى 5,300 دولار.



وكانت خطفت نسرين طافش الأنظار، بفستان رائع في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، واختارت اللون الاحمر لهذه المناسبة.

فستان نسرين من تصميم المصممة اللبنانية المتميزة نور فتح الله، يتميز بتصميم الكتف الواحدة، مع حزام رفيع من نفس اللون لتحديد الخصر، وبقصة Mermaid في الجزء السفلي منه، ما أظهر رشاقة جسمها.

وبحسب الموقع الخاص بالمصممة اللبنانية، يصل سعر الفستان إلى 46 ألف جنيه مصري، أي حوالى 927 دولار أميركي.