شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس المجلس الوطني في النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



تهنئة ولي العهد