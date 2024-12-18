تكنولوجيا: موعد إنطلاق حدث سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة توضح موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S25 التي شغلت عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

وتؤكد التفاصيل التي رصدت عبر “Evan Blass” في موقع سامسونج الرسمي في إيطاليا، أن سامسونج في طريقها لعقد حدث “Galaxy Unpacked” في 22 من يناير المقبل.

بينما أشارت تفاصيل أخرى نشرت عبر “Ice Universe” أن سامسونج لن تقدم الإصدار الرابع الذي يعرف بهاتف Galaxy S25 Slim في الحدث القادم في شهر يناير، على أن تعقد سامسونج حدث منفصل في شهر أبريل لكشف النقاب عن هذا الإصدار.

كما تشير بعض التفاصيل الأخرى إلى أن سامسونج ستقدم الجيل الجديد من هواتفها المميزة في موعد مبكر 9 أيام مقارنة بالجيل السابق من هواتف Galaxy S الذي انطلق بشكل رسمي في 31 من يناير.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن صور حية لهاتف Galaxy S25 Plus، مع تفاصيل إختيارات ألوان السلسلة كاملة، وتفاصيل مواصفات الإصدارات المرتقبة قبل الحدث المقرر عقده في شهر يناير.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن فعاليات المؤتمر لن تتضمن إعلانات عن إصدارات جديدة من السماعات اللاسلكية أو الساعات الذكية، بينما تقدم سامسونج في فعاليات معرض CES 2025 جهاز Galaxy Book جديد بمعالج Arrow Lake من إنتل، مع نظارة AR Glasses.

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