شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Files يضيف ميزة لإدارة ملفات PDF.. أعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

عملت جوجل على تحسين تطبيق Files الخاص بها، ويحمل التحديث الأخير تغييرًا يعمل مع ملفات PDF، فبدلاً من الاعتماد على Google Drive لعرض ملفات PDF، أصبح تطبيق Files الآن يحتوي على عارض PDF مدمج خاص به.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في السابق، إذا كنت تريد القيام بأى شىء باستخدام ملف PDF فى تطبيق Files، كان عليك فتحه فى Google Drive أولاً، أما الآن، يمكنك القيام بكل ذلك داخل تطبيق Files.



يمكنك عرض ملف PDF وتمييزه بنجمة ومشاركته وحتى نقله إلى مجلد مختلف دون مغادرة التطبيق، وهذا كله يتعلق بجعل الأمور أكثر انسيابية وكفاءة.

يضيف هذا التحديث أيضًا بعض الميزات الجديدة المفيدة، حيث يمكنك الآن "تمييز" ملفات PDF المهمة بنجمة، مما يسهل العثور عليها لاحقًا.



تمت إعادة تنظيم القائمة وهي الآن تتضمن خيارات مثل "نقل إلى" و"نسخ إلى"، والتي كانت مخفية سابقًا فى قائمة منفصلة.



وأصبح الوصول إلى "المجلد الآمن" و"معلومات الملف" أكثر سهولة أيضًا، كما أنه في حين لم تتغير ميزات التحرير، فإن زر التحرير يحتوى على أيقونة جديدة تمامًا.