8 محاور لمعالجة المشاريع المتعثرة بالمدينة

أنفاق وتقاطعات
اعتمدت الأمانة 8 محاور لمعالجة التعثر في المشاريع من خلال رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية له بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية وتحديث بيانات المخاطر ورفع مستوى الامن والسلامة.
وتضمنت المشاريع المنفذة أو جاري العمل عليها ما بين جديد أو متعثر، تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689 مترًا، ونفق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز 25م، بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.
خطط عمل
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ «دوت الخليج»، أنها تعمل على حصر وتصنيف المشاريع بشكل دوري، لاسيما المتعثر منها، وذلك حسب التعثر - المالي والفعلي - وإعادة تقييمها للوصول إلى خطط عمل ومخرجات يتم تنفيذها ومتابعتها بصفة دورية، وفق تقارير واجتماعات أسبوعية لمراقبة تقدم تنفيذ تلك الحلول بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن أهم تلك الأعمال، رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية له، وعقد الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة سير العمل فيه، وتحديث بيانات المخاطر، ورفع مستوى الأمن والسلامة في تنفيذ المشروع إلى جانب الحرص على تحسين وضبط جودة تنفيذه، ومراجعة العقود المطروحة بشكلها المالي والفني والتعاقدي. وشددت الأمانة على أن تلك المراجعات الدقيقة والأسبوعية أسهمت في معالجة الكثير من الملاحظات وتلافي تبعاتها.
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