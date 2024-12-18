شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.