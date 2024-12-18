حنكش التقى بري: المطلوب أن نخرج من جلسة 9 كانون الثاني ويكون لدينا رئيس للجمهورية على مستوى التحديات

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الاسبق إلياس المر والنائب ميشال المر الأوضاع العامة والمستجدات السياسية .

كما بحث بري المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي وشؤوناً تشريعية مع النائب الياس حنكش والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر .

واكد حنكش بعد اللقاء انه "ونقلنا لبري رسالة من رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والحاجة في هذه المرحلة التي نمر بها ونسير فيها بين النقاط بأن نذهب بنفس الوقت الى جلسة نهائية في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية مهما حصل".

ورأى حنكش أن "المطلوب بأن نخرج من هذه الجلسة ويكون لدينا رئيس للجمهورية على مستوى التحديات التي نمر بها ويكون أيضاً لديه برنامج لجمع اللبنانيين ما بعد هذه الإنتخابات من خلال برنامج يبدأ بمؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين وورشات على كافة المستويات لكي نستطيع من خلال التحدي الذي نواجهه بأن يكون لدينا فرصة أساسية ونهائية لبناء بلد على أسس جديدة وواعدة لمستقبل أفضل لهذا البلد ، ولا نعود الى إستعمال نفس الوسائل والأساليب والذهنية التي أوصلت البلد الى المرحلة التي نحن فيها".

كما بحث بري المستجدات السياسية خلال استقباله نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي .