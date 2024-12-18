أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنه "تسمع أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية وفي محيط مدينة بعلبك ،مصدرها حقل رماية الطيبة ،حيث يقوم الجيش اللبناني بتفجير صواريخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي على منطقة البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاصوات التي تسمع بمحيط بعلبك ناجمة عن قيام الجيش بتفجير صواريخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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