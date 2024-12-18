وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكامل ورابغ والليث والقنفذة والطائف وميسان واضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والدلم.
وأشارت المديرية إلى أن منطقة المدينة المنورة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على مناطق الباحة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني : أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية حتى السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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