شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق اليوم.. اكتمال التحضيرات لملتقى "صُنّاع التأثير" والان نبدء بالتفاصيل

40 برنامجًا وفعالية نوعية

قصص نجاح عالمية

الدمام - شريف احمد - برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات "ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ" الذي يعقد في قاعة ميادين بالدرعية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي ودولي، يتابعهم أكثر من مليار شخص في العالم.ويقام الملتقى تحت شعار "إلهام يتخطى الأرقام"، بحضور شخصيات بارزة محلية ودولية.يستهدف الملتقى إعادة تعريف مفهوم التأثير من خلال إنجازات حقيقية تتجاوز الأرقام التقليدية.يشهد الحدث، الذي يستمر على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الحالي، إطلاق أكثر من 50 إعلانًا واتفاقية لأول مرة، إلى جانب 40 برنامجًا وفعالية نوعية، موزعة على 7 مناطق رئيسية، بالتعاون مع أكثر من 24 شريكًا محليًا ودوليًا.ويمتد الملتقى على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، ويغطي 14 مسارًا رئيسيًا، تشمل الإعلام والذكاء الاصطناعي والصحة والفنون والبيئة والاستدامة.كما يتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومساحات إبداعية مثل "مسرح الابتكار"، الذي يناقش قضايا بارزة كالتأثير بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومستقبل محتوى الألعاب الإلكترونية.يضم الملتقى مساحات مخصصة، منها "مساحة الابتكار" لاستعراض أحدث التقنيات، و"مساحة التأثير" التي تسلط الضوء على التحولات الإعلامية، و"مساحة المعمل" لتقديم تجارب ملهمة في الثقافة والفنون والتقنية.كما يشهد جلسات "حديث التأثير"، التي تعرض قصص نجاح عالمية تتضمن "قصتي من بروكلين إلى الدرعية"، و"رحلتي من الفضاء والمدن الذكية"، و"الرقم الصعب في الرياضات الإلكترونية".ويعكس الملتقى ريادة المملكة؛ كونها مركزًا للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ويعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤثرين وصناع القرار.وللتفاصيل والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي هنا.كما أقامت وزارة الإعلام الليلة حفل استقبال وعشاء بالرياض احتفاءً بالمؤثرين المحليين والدوليين، وممثلي الجهات الراعية والمشاركة في ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ .