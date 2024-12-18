شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 15 عامًا.. فتاة وراء إطلاق النار في مدرسة بولاية ويسكونسن والان نبدء بالتفاصيل

استجواب أسرة الفتاة

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الأمريكية إن فتاة تبلغ من العمر 15عامًا هى التي أطلقت النار الاثنين الماضي في مدرسة خاصة بمدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، ما تسبب في مصرع شخصين، إضافة إلى الفتاة نفسها.وقال شون بارنز رئيس شرطة ماديسون، إن الفتاة أحدثت إصابات في 6 آخرين في إطلاق نار بمدرسة أباندانت لايف كريستيان سكول، من بينهم طالبان في حالة خطيرة.وتحاول الشرطة الوقوف على السبب الذي أفضى إلى إطلاق النار.قال بارنز أن رجال الشرطة يتحدثون مع والد مطلقة النار وأفراد من أسرتها، مشيرًا إلى أنهم يتعاونون، كما فتشت الشرطة منزل مطلقة النار.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن بارنز قوله، إنهم يحاولون وضع جدول زمني للساعات الأخيرة قبل ذهاب منفذة الهجوم إلى المدرسة.وأضاف أنهم طلبوا من المكتب المسؤول عن الأسلحة النارية أن يسرع في تحديد مصدر السلاح المستخدم في إطلاق النار، وكيفية تحصل عليه فتاة عمرها 15 عامًا.وأشار إلى أنه غير متأكد مما إذا كان السلاح مملوكًا لوالديها أم لا.