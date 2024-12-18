شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. استمرار الطقس البارد على أجزاء من شمال ووسط المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق خليج العقبة.

وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

ضباب خفيف إلى متوسط

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من مناطق في ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تستمر في بعض الأماكن حتى الساعة 4 صباحًا، وحتى 8 صباحًا في أماكن أخرى.



أماكن انتشار الضباب

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.

المنطقة الشرقية: العديد.

مكة المكرمة: الشفا وميسان

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن

