مجلس الأمن الدولي دعا لتنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات السوريين

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة في سوريا، يقودها أبناء شعبها".
وطالب مجلس الأمن، خلال بيانٍ صدر بإجماع أعضائه، بتميكن الشعب السوري من تحديد مستقبله، معتبرا ان ينبغي للعملية السياسية أن تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي".
كما دعا مجلس الامن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254، مؤكدا أهمية منع تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، من إعادة تأسيس قدراتها في سوريا.
وأشار إلى ضرورة تقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، داعيًا سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها تقويض الأمن الإقليمي.
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