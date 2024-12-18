الجزيرة: قوات اسرائيلية تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية

افادت قناة "الجزيرة" بأن القوات الاسرائيلية اقتحمت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس عن أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، معلنةً أنهم اشتبكوا مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة، وبالعبوات الناسفة من طراز "أقصى 1".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت الكتائب إنّ شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة تمكنوا من استهداف القوات المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس برشقاتٍ كثيفة من الرصاص.

بدورها، أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس إن مقاتليها تصدوا بالرصاص وبالعبوات الناسفة لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف شرقي المدينة.