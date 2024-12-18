أشهر علاقات النجوم العالميين التي كُللت بالخطوبة في عام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - نهاية عام 2024 تقترب، نودع عاماً ثرياً بالنسبة للنجوم، كان مليئاً بالأعمال الدرامية والسينمائية المتنوعة والناجحة، وأيضاً لم يخلُ من نجاح عدد كبير من العلاقات العاطفية التي كُللت بالارتباط الرسمي داخل الوسط الفني، وشاهدنا خلال العام الكثير من طلبات الزواج، والجلوس على ركبة واحدة، وتقديم الخاتم الألماسي؛ وسط الورود والشموع وكلمات الحب والأجواء الرومانسية، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز النجوم العالميين الذين ارتبطوا وأعلنوا خطبتهم للجمهور.

سيلينا غوميز وبيني بلانكو

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إذا تحدثنا عن أشهر خطبات النجوم، يجب أن نبدأ بأحدث خُطبة، للنجمة العالمية سيلينا غوميز، والمنتج الأمريكي بيني بلانكو، اللذين أعلنا خطبتهما بشكلٍ رسمي مؤخراً، وكانا قد أعلنا ارتباطهما في ديسمبر 2023، تحديداً وقت صدور أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، حينها أكدت غوميز علاقتهما عندما علقت على أحد المنشورات التي تخصهما قائلة: "إنه كل شيء في قلبي".

وفي 11 ديسمبر 2024، شاركت مغنية "Love You Like a Love Songer" على إنستغرام أن صديقها المنتج أصبح خطيبها، وتقدم بلانكو بطلب الزواج بحجر مرصع بالألماس، والذي عرضته غوميز في الصور التي شاركتها عبر حسابها، وعلقت: "الأبد يبدأ الآن".

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ليدي غاغا ومايكل بولانسكي

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تعتبر خطبة المغنية والممثلة الشهيرة ليدي غاغا لرجل الأعمال والمستثمر التكنولوجي مايكل بولانسكي، هي أيضاً من أشهر الخطبات في عام 2024، حيث أعلنا خطبتهما بشكلٍ عفوي في شهر يوليو، تحديداً في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، التي أدت فيها غاغا أداءً مميزاً في حفل الافتتاح، وبعدها قدمت بولانسكي لرئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال بأنه "خطيبها"، ومن هنا انتشرت أخبار ارتباطهما رسمياً، وبدءا في الظهور العلني معاً، مثل ظهورهما في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ81.

يُذكر أن الثنائي ارتبطا ببعضهما عام 2020، وتم كشف الأمر بعدما تم تصويرهما في حفل ليلة رأس السنة في لاس فيغاس، وأعلنا عن علاقتهما رسمياً عبر إنستغرام في مباراة السوبر بول 2020 في ميامي.

وفي ظهورٍ سابق لغاغا تحدثت عن خطيبها قائلة: "أنا أحب خطيبي كثيراً، إنه أفضل صديق لي، إنه شريكي، وأشعر بالأمان معه، كما أشعر بأنه عندما تكون مع أفضل صديق لك، يتغير كل شيء".

جاستن ثيرو ونيكول بلوم

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الممثل الأمريكي جاستن ثيرو، البالغ من العمر 53 عاماً، والزوج السابق للممثلة العالمية جينفر أنيستون، تقدم لخطبة الممثلة الشابة نيكول بريدون بلوم، 30 عاماً، ولكن تفاصيل الخطبة لم يعلنها الثنائي.

منذ انتشار شائعات ارتباط الثنائي في فبراير 2023، بعد ظهورهما سوياً لعدة مرات، وثيرو يحرص للغاية على إبقاء تفاصيل هذه العلاقة بشكلٍ سري، وفي مايو 2023، صرح بأنه يفضل أن تكون علاقته خاصة وليست معروفة بالنسبة للجميع، وقال حينها: "أريد أن تكون جميع علاقاتي موجودة داخل الجدران الأربعة لأي غرفة نحن فيها".

ولكن تأكد الجمهور من ارتباط ثيرو وبلوم، في ديسمبر 2023 عندما ظهر ثيرو في حفل زفاف شقيقة بلوم التوأم كريسي بريدون بلوم، وبعدها بدءا في نشر صورهما معاً على إنستغرام.

أما إعلان الخطبة فجاء بشكلٍ غير مباشر، عندما ظهرا معاً على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2024، وكانت بلوم ترتدي خاتم خطبة ألماسياً؛ خطف الأنظار وكان حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وقتها، نظراً لقيمته المرتفعة.

إيما روبرتس وكودي جون

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الممثلة الأمريكية الشهيرة إيما روبرتس، والممثل الصاعد كودي جون، تجمعهما علاقة عاطفية منذ عامين تقريباً، وكانا قد أعلنا لأول مرة عن علاقتهما الرومانسية في أغسطس 2022 وأبقيا علاقتهما منذ ذلك الحين سراً عن أعين الإعلام والسوشيال ميديا.

ورغم ذلك التقطتهما عدسات الباباراتزي في يناير 2023، وهما في نزهة بمدينة نيويورك، وبعد بضعة أشهر، شوهد روبرتس وجون يمسكان أيديهما في لوس أنغلوس.

وقالت روبرتس في وقتٍ سابق لمجلة كوزموبوليتان عن قرارها بالحفاظ على خصوصية حياتها العاطفية: "لا أريد أبداً التحدث عن العلاقة التي أعيشها حالياً أو العلاقات التي انتهت من قبل".

وفي يوليو من هذا العام، أعلنت ربورتس عبر إنستغرام عن خطبتها بشكلٍ رسمي هي وحبيبها جون، من خلال نشر صورة لهما، وهي تظهر خاتم الخطوبة الألماسي، وعلقت على المنشور مازحة: "أضع هذا هنا قبل أن تخبر أمي الجميع".

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فيبي دينيفور والمنتج كاميرون فولر

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الممثلة الإنجليزية فيبي دينيفور والمنتج كاميرون فولر وكلاهما يبلغان من العمر 29 عاماً، تربطهما علاقة عاطفية منذ بداية عام 2023، وعكس العلاقات السابقة، فهما لم يخفيا هذه العلاقة، بل ظهرا أكثر من مرة سوياً في حفلات ومناسبات فنية ومهرجانات دولية ومباريات رياضية، كما لهما تواجد مشترك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

وأعلن الثنائي خطبتهما في حفل Met Gala لعام 2024، وظهرا على السجادة الحمراء معاً، وكانت ترتدي فيبي خاتماً ضخماً من الألماس، في إشارة للعالم بأنهما مخطوبان.

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نينا دوبريف وشون وايت

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كُللت قصة الحب الطويلة بين الممثل المشهور ببراعته في رياضة التزلج شون وايت مع الممثلة الكندية لنينا دوبريف بطلة سلسلة "Vampire Diaries" الشهيرة بالنجاح، بعد أن أعلنا خطبتهما في أكتوبر الماضي، حيث جثا وايت على ركبته لتقديم خاتم الخطوبة لحبيبته وسط عشاء رومانسي مع الأصدقاء المقربين، وصرحت حينها دوبريف: "كانت مفاجأة بالنسبة لي، لقد شعرت بالصدمة، تجمدت في مكاني".

يُذكر أن الثنائي التقيا لأول مرة في حفل توزيع جوائز عام 2012، وكانت المقابلة الثانية بينهما عام 2019، ووقعا في فخ الحب، وبعد شهور من إبقاء العلاقة سرية، أصبحت رسمية أمام الجمهور في أبريل 2020، عندما نشرا على إنستغرام مجموعة من الصور التي أظهرت دوبريف وهي تقص شعر وايت في الحجر الصحي.

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