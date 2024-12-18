تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy S25 Plus تؤكد ملامح تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب سامسونج الأضواء في ترقب لإنطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد كشفت أحدث الصور الحية المسربة عن تصميم Galaxy S25 Plus.

تختلف الصور الحية التي نشرت اليوم لهاتف Galaxy S25 Plus عن الصور ثلاثية الأبعاد التي ظهرت في التسريبات السابقة، حيث يظهر جزء جديد يحاكي زر التحكم في الكاميرة الذي قدم في هواتف الأيفون، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الجزء يعود لهوائيات mmWave في النموذج الخاص بسوق الولايات المتحدة الذي سجل برقم “SM-S936U”.

وتعد mmWave أسرع هوائيات لشبكات 5G في سوق الولايات المتحدة، وتظهر الهوائيات في الصور إلى أسفل الأزرار الجانبية في إطار الهاتف.

كما تؤكد الصور على أن هاتف Plus لن يأتي بالكثير من التغييرات الأخرى في التصميم، لذا تظهر الكاميرات دون تغيير في التصميم، حيث لا تأتي بتصميم الحلقات السميك المميز لكاميرة إصدار Ultra، ولقد أشارت تسريبات سابقة أيضاً إلى أن الإصدارات الرئيسية من السلسلة لن تتضمن ترقيات في إعدادات الكاميرة.

يذكر أن سامسونج تستعد لعقد حدث في شهر يناير لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S25، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجديد في هذه السلسلة.

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