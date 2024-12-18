شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعا جديدا في محافظة الخرج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الجديد الواقع بمحافظة الخرج في حي المنيفية على طريق الملك عبدالعزيز (طريق الرياض).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز شبكة فروع الشركة، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الانتشار في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
ويمثل الفرع الجديد بمحافظة الخرج إضافة جديدة لشبكة فروع شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، ليصبح بذلك عدد الفروع بالمنطقة الوسطى 15 فرع، ويرتفع عدد إجمالي فروع الشركة بالمملكة إلى 60 فرع، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تغطية مختلف المناطق وتعزيز وجودها في مختلف مدن المملكة.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 60 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 33 ألف سيارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز شبكة فروع الشركة، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الانتشار في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
ويمثل الفرع الجديد بمحافظة الخرج إضافة جديدة لشبكة فروع شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، ليصبح بذلك عدد الفروع بالمنطقة الوسطى 15 فرع، ويرتفع عدد إجمالي فروع الشركة بالمملكة إلى 60 فرع، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تغطية مختلف المناطق وتعزيز وجودها في مختلف مدن المملكة.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 60 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 33 ألف سيارة.