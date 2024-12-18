تكنولوجيا: تأكيد ألوان Samsung Galaxy S25 وS25+ وS25 Ultra من مصدر موثوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق سامسونج سلسلة Galaxy S25 الشهر المقبل، وقد زعم أحد المسربين الموثوقين أنه كشف عن “الألوان الرسمية النهائية” لهواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra.

وفقًا للتسريبات، ستشارك هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ نفس خيارات الطلاء السبعة، بينما ستحصل نسخة Ultra على إطار من التيتانيوم ولوحة خلفية مطلية بسبعة ألوان مختلفة لكنها مترابطة في الوقت ذاته.

قائمة الألوان:

Galaxy S25 / Galaxy S25+

أزرق

أحمر

أبيض

أخضر

أسود

سماوي

ذهبي وردي

فضي

Galaxy S25 Ultra

أسود لامع

رمادي

أخضر

أسود داكن

ذهبي وردي

فضي ازرق

فضي ابيض

من المتوقع أن تكون بعض الألوان متاحة عالميًا عبر تجار التجزئة وشركات النقل، بينما ستظل الألوان الأخرى حصرية لمتاجر Samsung Experience Store، التي لا تتوفر في جميع الأسواق.

ملاحظات حول الألوان:

يُلاحظ أن بعض الألوان تُطرح للمرة الأولى، مثل اللون الأحمر لهاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25+، والذهبي الوردي لهاتف Galaxy S25 Ultra. كما تتضمن القائمة ألوانًا مألوفة مثل الفضي والدمادي والتي تبدو وكأنها تباينات بسيطة بين لونين متقاربين.

تُبرز هذه الألوان الجديدة التنوع والاهتمام بالتفاصيل، ما يعكس توجه سامسونج لتلبية أذواق شرائح مختلفة من المستخدمين عالميًا.

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