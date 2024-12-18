شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يحتفل بالعام الجديد بطرح ملصقات ومزايا جديدة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة انستجرام عن مزايا جديدة لصالح مستخدميها، تتيح لهم مشاركة ذكرياتهم المفضلة من عام 2024 من خلال ميزات جديدة مصممة لمساعدتهم على الاحتفال بنهاية العام.



انستجرام



وتطرح الشركة مجموعة من الأدوات والميزات التي تجعل التواصل مع الأصدقاء والعائلة أكثر متعة خلال موسم العطلات، حيث تُعد ميزة Collage for Stories واحدة من أبرز الإضافات،خاصة أنها يتيح للمستخدمين تجميع صورهم المفضلة من العام في منشور واحد مميز.



وتعد هذه الميزة، طريقة رائعة لعرض أبرز الأحداث وإنشاء ملخص مرئي للعام الماضي، بالإضافة إلى ميزة الكولاج، حيث يقدم Instagram أيضًا قوالب مخصصة لـ Add Yours ذات طابع خاص بالعام الجديد.

و تمنح هذه القوالب المستخدمين طريقة ممتعة للتواصل مع الأصدقاء ومشاركة تجاربهم، ولإضفاء المزيد من الأجواء الاحتفالية، أضافت إنستجرام خطًا جديدًا بعنوان "عام جديد" وتأثير نصي "عد تنازلي" يمكن استخدامه في القصص ومقاطع الفيديو القصيرة.



وبالنسبة لأولئك الذين يحبون تخصيص محادثاتهم، يطرح إنستجرام أيضًا موضوعات دردشة ذات طابع احتفالي للرسائل المباشرة، وتتضمن هذه الموضوعات خيارات مما يسمح للمستخدمين بتحديد الحالة المزاجية لدردشاتهم.

كما أخفى إنستجرام بعض العبارات السرية في الملاحظات والرسائل المباشرة، وقد يؤدي كتابة عبارات مثل "عام جديد سعيد" أو "مرحبًا 2025" إلى تشغيل رسوم متحركة أو تأثير ممتع.

هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها Instagram ميزات مرتبطة بعطلة أو حدث معين، سواء كانت مرشحات أو ملصقات أو ميزات تفاعلية، فإن Instagram لديه سجل بتشجيع التعبير الإبداعي والتواصل.



تتوفر هذه الميزات الجديدة لفترة محدودة، مما يشجع المستخدمين على تجربة ومشاركة احتفالاتهم بنهاية العام.