شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.2: كيفية استخدام ChatGPT على الآيفون مع ميزات Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة "أبل" تحديث iOS 18.2 لمستخدمي الآيفون حول العالم، والذي يقدم مجموعة واسعة من ميزات Apple Intelligence، يشمل التحديث أدوات مبتكرة مثل Image Playground، وGenmoji، وImage Wand في تطبيق Notes، بالإضافة إلى ميزة Visual Intelligence المدمجة مع "سيري"، كما يتضمن التحديث المنتظر دمج خدمة "شات جي بي تي" في جميع طرازات الآيفون المدعومة.

ميزات "شات جي بي تي" في تحديث iOS 18.2

مع دمج "شات جي بي تي"، يمكن لمستخدمي الآيفون الاستفادة من "سيري" للوصول إلى "شات جي بي تي" في العديد من المهام، مثل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصور أو المستندات، كما يمكن للمستخدمين طلب المساعدة من "شات جي بي تي" لإنشاء محتوى باستخدام أدوات الكتابة المتوفرة على أجهزتهم.

علاوةً على ذلك، يتيح التحديث إمكانيات توليد الصور باستخدام "شات جي بي تي"، مما يسمح للمستخدمين بإضافة صور بجانب النصوص المكتوبة، وتعمل ميزة Visual Intelligence مع الكاميرا لتوفير معلومات سريعة حول الأماكن والأشياء المحيطة بالمستخدم.



وأكدت "أبل" أن مستخدمي الآيفون لا يحتاجون إلى حساب "شات جي بي تي" للاستفادة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المدفوعة في "شات جي بي تي" بحساباتهم على "أبل" للحصول على ميزات إضافية متقدمة.

كيفية إعداد "شات جي بي تي" على الآيفون

للاستفادة من "شات جي بي تي" عبر "سيري"، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

1. تحديث الآيفون إلى أحدث إصدار من iOS.



2. الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار Apple Intelligence & Siri.



3. النقر على خيار ChatGPT.



4. اختيار Set Up، يمكن للمستخدمين إعداد "شات جي بي تي" بحساب موجود أو بدون حساب.

بعد الإعداد، يمكن للمستخدمين استخدام "سيري" لإنشاء نصوص أو صور باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية.

كيفية تقييد الوصول إلى "شات جي بي تي" عبر خاصية Screen Time

يمكن للمستخدمين تقييد الوصول إلى "شات جي بي تي" على أجهزة الآيفون من خلال الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق الإعدادات.



2. النقر على خيار Screen Time.



3. اختيار Content & Privacy Restrictions وتفعيلها.



4. الانتقال إلى Intelligence & Siri، ثم اختيار ChatGPT Extension.



5. النقر على Don’t Allow لمنع الوصول.