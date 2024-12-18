شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع عقدا مع «دعم التعليم» بـ24.27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.