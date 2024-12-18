شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع عقدا مع «دعم التعليم» بـ24.27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلم، أمس، عقدا تدريبيا مع جمعية دعم التعليم لتدريب عدد من مستفيديها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يندرج هذا التعاون ضمن جهود تعزيز المهارات المهنية وتطوير الكفاءات بما يدعم عدد من المستفيدين في اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل.
ويُعد هذا التعاون خطوة إيجابية لدعم المستفيدين من أبناء وبنات الوطن وتعزيز فرص العمل لهم.
وتبلغ قيمة العقد 24,278,400 ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنتين.
وسيبدأ اﻧﻌﻛﺎس اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ لهذا اﻟﻌﻘد اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن بداية 2025م وﺣﺗﻰ نهاية اﻟﻌﻘد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يندرج هذا التعاون ضمن جهود تعزيز المهارات المهنية وتطوير الكفاءات بما يدعم عدد من المستفيدين في اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل.
ويُعد هذا التعاون خطوة إيجابية لدعم المستفيدين من أبناء وبنات الوطن وتعزيز فرص العمل لهم.
وتبلغ قيمة العقد 24,278,400 ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنتين.
وسيبدأ اﻧﻌﻛﺎس اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ لهذا اﻟﻌﻘد اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن بداية 2025م وﺣﺗﻰ نهاية اﻟﻌﻘد.