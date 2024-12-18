السعودية | ولي العهد يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط