شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. مصرع 25 شخصًا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم وفُقد العشرات بعد انقلاب قارب كان يقلهم في وسط الكونغو الديمقراطية.

وأعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية في بيان لها اليوم، أن القارب يحمل أكثر من 100 راكب بعدما غادر بلدة إينونغو شمال شرق العاصمة كينشاسا، وانقلب بعدما قطع مئات الأمتار برحلة في نهر فيمي.

وأشارت إلى أن السلطات ما زالت تبحث عن مفقودين. الكونغو الديمقراطية من ناحية أخرى، أكدت السلطات الصحية في الكونغو، تسجيل 1225 حالة وفاة بسبب فيروس جدري القردة منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية، تسجيل 53860 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بينها 11984 حالة مؤكدة و1225 حالة وفاة، منذ بداية العام الحالي.