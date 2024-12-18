شكرا لقرائتكم خبر عن حوارات متنوعة.. تفاصيل برنامج اليوم الأول من ملتقى صُنّاع التأثير والان نبدء بالتفاصيل



ويقام الملتقى تحت شعار "إلهام يتخطى الأرقام"، بحضور شخصيات بارزة محلية ودولية، وبرعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

أخبار متعلقة في يومها العربي.. مختصون لـ "اليوم": الشرطة صمام الأمان لتحقيق الأمن والتنمية 31 قائدًا رياضيًا يشاركون في برنامج "سفراء الرياضة وسائل التواصل الاجتماعي ويشمل مناقشة "التوازن بين الحياة وصناعة التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي"، بمشاركة ثنيان خالد صانع محتوی، وألي ويب رائدة الأعمال، وعبد الله الحسين مؤسس استوديو "جام"، وأضوى الدخيل المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فلك"، وعمر فاروق المخرج وصانع المحتوى.

كما يتضمن حوار بعنوان "شركات سعودية وعوالم من التأثير"، إذ يدير الحوار أحمد النويصري، متخصص في الإعلام والاتصال.

وذلك بمشاركة ريان الطعيمي ،الرئيس التنفيذي مجموعة فوج، م. راكان الفايزي، الرئيس التنفيذي المجموعة "ون"، وسامي الرشيد الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "إكستند".

السعودي بوابة للفضاء ويشمل اليوم الأول حوار "عندما نسافر بالمحتوى" يديره عيسى المرزوقي، مذيع أخبار سكاي نيوز عربية، ويشارك فيه عبد الله الجمعة، رحالة وصانع محتوی سفر.

ويشارك بالحوار أيضًا، كريم السيد صانع محتوی، وثواب السبيعي، رحالة، وأنس إسكندر، رحالة وصانع محتوى، وكذلك جو حطاب وهو صانع محتوى سياحي.

ومن ضمن فعاليات الملتقى حوار بعنوان "السعودي بوابة للفضاء"، بمشاركة مشعل القرني الباحث في تقنيات الفضاء، وريانة برناوي رائدة الفضاء، وعلي القرني، رائد الفضاء. المنصات الرقمية والمحتوى التقني أما حوار "المنصات الرقمية والمحتوى التقني.. نافذة على المستقبل"، يشارك فيه فيصل السيف رائد أعمال ومهتم بالتقنية، وعبد الله السبع صانع محتوى ومحرر تقني ومقدم برنامج "تيك بلس"، وكذلك مستر هاكر "صانع محتوى تجارب".

وعن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، يتضمن الملتقى مناقشة بعنوان "كيف ستغير

ويشمل الملتقى في يومه الأول حوار "كيف يصنع المبدعون في Snapchat محتواهم ؟"، بإدارة أروى القديح

خبيرة تطوير أعمال وتواصل إستراتيجي، وبمشاركة علي الشهري مدير شراكات صناع المحتوى في شركة "Snapchat". نماذج نسائية رياضية بينما حوار رواية القصص من أجل التأثير الاجتماعي يديره م. محمد الوهيبي المذيع التلفزيوني والمسرحي، ويشارك فيه نواف الهويمل راوي ومقدم برامج، وناصر العقيل صانع محتوی، ومهند الفيصل صانع محتوى.

وفي الشأن الرياضي، هناك أيضًا حوار "الرياضة من المستطيل الأخضر إلى المنصات الرقمية.. وصول وتأثير"، بمشاركة عبيد الله العيسي المحلل الرياضي، وأحمد عفيفي محلل كرة قدم، وعبد الله الحنيان الإعلامي الریاضي، بالإضافة إلى مساعد الفوزان صانع محتوى رياضي ومقدم برنامج تحدي الثلاثين.

وكذلك مناقشة بعنوان "نماذج نسائية رياضية تتصدرن المشهد"، بمشاركة منال سامر المذيعة التلفزيونية،

وآمنة القبيسي متسابقة أكاديمية الفورمولا 1، ورشا الخميس مستشارة وخبيرة في القطاع الرياضي، فضلاً عن كارلي لويد بطلة كأس العالم وحائزة على ميدالية ذهبية أوليمبية. الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم الأربعاء فعاليات "ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ" الذي يعقد في قاعة ميادين بالدرعية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي ودولي، يتابعهم أكثر من مليار شخص في العالم.ويقام الملتقى تحت شعار "إلهام يتخطى الأرقام"، بحضور شخصيات بارزة محلية ودولية، وبرعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.ويستضيف مسرح الابتكار وهو نقطة الالتقاء بأبرز صناع التأثير من حول العالم، عدة مناقشات وحوارات مهمة خلال اليوم الأول.ويشمل مناقشة "التوازن بين الحياة وصناعة التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي"، بمشاركة ثنيان خالد صانع محتوی، وألي ويب رائدة الأعمال، وعبد الله الحسين مؤسس استوديو "جام"، وأضوى الدخيل المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فلك"، وعمر فاروق المخرج وصانع المحتوى.كما يتضمن حوار بعنوان "شركات سعودية وعوالم من التأثير"، إذ يدير الحوار أحمد النويصري، متخصص في الإعلام والاتصال.وذلك بمشاركة ريان الطعيمي ،الرئيس التنفيذي مجموعة فوج، م. راكان الفايزي، الرئيس التنفيذي المجموعة "ون"، وسامي الرشيد الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "إكستند".ويشمل اليوم الأول حوار "عندما نسافر بالمحتوى" يديره عيسى المرزوقي، مذيع أخبار سكاي نيوز عربية، ويشارك فيه عبد الله الجمعة، رحالة وصانع محتوی سفر.ويشارك بالحوار أيضًا، كريم السيد صانع محتوی، وثواب السبيعي، رحالة، وأنس إسكندر، رحالة وصانع محتوى، وكذلك جو حطاب وهو صانع محتوى سياحي.ومن ضمن فعاليات الملتقى حوار بعنوان "السعودي بوابة للفضاء"، بمشاركة مشعل القرني الباحث في تقنيات الفضاء، وريانة برناوي رائدة الفضاء، وعلي القرني، رائد الفضاء.أما حوار "المنصات الرقمية والمحتوى التقني.. نافذة على المستقبل"، يشارك فيه فيصل السيف رائد أعمال ومهتم بالتقنية، وعبد الله السبع صانع محتوى ومحرر تقني ومقدم برنامج "تيك بلس"، وكذلك مستر هاكر "صانع محتوى تجارب".وعن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، يتضمن الملتقى مناقشة بعنوان "كيف ستغير السعودية ملامح بطولة كأس العالم؟"، يديرها محمد خاتم صحفي ومذيع تلفزيوني، بمشاركة حماد البلوي رئيس وحدة ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.ويشمل الملتقى في يومه الأول حوار "كيف يصنع المبدعون في Snapchat محتواهم ؟"، بإدارة أروى القديحخبيرة تطوير أعمال وتواصل إستراتيجي، وبمشاركة علي الشهري مدير شراكات صناع المحتوى في شركة "Snapchat".بينما حوار رواية القصص من أجل التأثير الاجتماعي يديره م. محمد الوهيبي المذيع التلفزيوني والمسرحي، ويشارك فيه نواف الهويمل راوي ومقدم برامج، وناصر العقيل صانع محتوی، ومهند الفيصل صانع محتوى.وفي الشأن الرياضي، هناك أيضًا حوار "الرياضة من المستطيل الأخضر إلى المنصات الرقمية.. وصول وتأثير"، بمشاركة عبيد الله العيسي المحلل الرياضي، وأحمد عفيفي محلل كرة قدم، وعبد الله الحنيان الإعلامي الریاضي، بالإضافة إلى مساعد الفوزان صانع محتوى رياضي ومقدم برنامج تحدي الثلاثين.وكذلك مناقشة بعنوان "نماذج نسائية رياضية تتصدرن المشهد"، بمشاركة منال سامر المذيعة التلفزيونية،وآمنة القبيسي متسابقة أكاديمية الفورمولا 1، ورشا الخميس مستشارة وخبيرة في القطاع الرياضي، فضلاً عن كارلي لويد بطلة كأس العالم وحائزة على ميدالية ذهبية أوليمبية.