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مطعم جديد في بوليفارد رن واي بشعار الخطوط السعودية .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مطعم جديد في بوليفارد رن واي بشعار الخطوط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن إطلاق منطقة “بوليفارد رن واي” في الرياض، بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عراب رؤية المملكة 2030.

وتُعد “بوليفارد رن واي” تجربة جديدة تجمع بين المطاعم المميزة والفعاليات المتنوعة، حيث ستستمتع العائلات والزوار بتجربة فريدة من نوعها، تشمل أجواء ترفيهية ومطاعم رائعة.

وتزامنًا مع افتتاح المنطقة، تم تدشين المطعم في “بوليفارد رن واي” بشعار “الخطوط السعودية”، حيث تم تقديم التجربة من خلال طائرة B777، مما يضيف لمسة من الابتكار والإبداع على الفعالية.

تركي آل الشيخ ، بوليفارد رن واي، ولي العهد ، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، الأمير ، الخطوط السعودية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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